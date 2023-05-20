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Сегодня, 14:16

Губерниев назвал Семака лучшим тренером РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, какой тренер, по его мнению, является лучшим в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Лучший тренер — Сергей Семак, его игровая концепция и его философия. Мы сейчас немного абстрагируемся от состава «Зенита». Возможно, с этим составом и мы бы тоже были хорошими тренерами, но в спорте определяющим является результат. Лучший тренер России за последние годы — однозначно Сергей Семак. Еще я бы хотел назвать человека, который с ним конкурирует. Вне всяких сомнений — это не Абаскаль и не Федотов, а Валерий Карпин. Когда Карпин рядом с командой, «Ростов» выглядит очень сильно. Когда его нет, возникают неприятные моменты. Номер один — Семак, номер два — Карпин третье место в моем хит-параде вакантно. Посмотрим, как завершится чемпионат, но вряд ли это место займет Абаскаль. Шансы побороться за сердце и симпатии единственного в стране футбольного обозревателя вселенной у него есть», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-semak-odnoznachno-luchshii-trener-rpl-nomer-dva-karpin-252526/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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