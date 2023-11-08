Губерниев не согласен со словами Аршавина о российских футболистах: «Надо рисковать»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова члена правления «Зенита» Андрея Аршавина, который не понимает, зачем российским футболистам уезжать за рубеж.

«Я не согласен с Андреем. Но поскольку он играл в футбол намного лучше, чем абсолютное большинство российских футболистов, играл в суперэлите, он имеет право на собственное мнение. Но я с ним не согласен. Здесь надо рисковать. Если футболист по-настоящему очень хороший, он пробьется даже через средние клубы. Не будем забывать здесь одну очень важную вещь, которая сейчас имеет значение для тех или иных людей. Возьмите, например, Кузяева, уезжая в средний клуб в Европе, неужели он не думает о возможности получения европейского паспорта? Об этом забывать не нужно. Здесь таких плоскостей очень много.

Нужно дерзать! В противном случае, да при деньгах, при славе, но настоящий футбол ты больше не вкусишь», — сказал Губерниев «СЭ».

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.

Полное интервью с Андреем Аршавиным читайте на сайте «СЭ».