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Сегодня, 13:46

Губерниев: «Глушенков вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Хорошее приобретение»

Зарина Халимхонова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (4:0).

24-летний футболист оформил второй дубль в составе «Зенита» во второй игре за команду.

«Глушенков настолько в порядке сейчас, что его уровень если не превышает, то вровень с лучшими зенитовскими бразильцами. Причем бразильцами всех времен. Глушенков — хорошее приобретение», — сказал Губерниев «СЭ».

В следующем туре сине-бело-голубые 27 июля сыграют с «Рубином».

ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
Максим Глушенков
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