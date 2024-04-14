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Сегодня, 17:40

Губерниев: «Локомотиву» надо разбираться внутри команды»

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Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Локомотива» в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА (3:3).

«Что-то оборвалось. Обидно, что «Локомотив» не удержал результат, и сложно сказать, почему. В конце ЦСКА просто был лучше. Мне кажется, что надо уметь играть с такими командами при счете 3:1. Обидно, «Локомотив» мог выиграть, но и проиграть тоже мог. Надо разбираться внутри команды, потому что и замены команду не усилили», – сказал Губерниев «СЭ».

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.

(Софья Грецкая)

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
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