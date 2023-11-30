Губерниев о Кордобе: «Посмотрим, как футболисты продолжат общение — жестами или на великом и могучем русском языке»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на 4 матча, один из которых условно.

Футболиста отстранили за демонстрацию оскорбительного жеста в адрес ассистента арбитра после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре РПЛ.

«Жест был неприличный. Кордоба его адресовал судье. Поэтому все правильно. Три матча реальной дисквалификации — это очень чувствительное наказание. КДК тоже верит в футболистов, дает им шанс. Посмотрим, что будет дальше, как они продолжать свое общение. Жестами или на великом и могучем русском языке. Будем наблюдать», — сказал Губерниев «СЭ».

Кордоба пропустит встречи «Краснодара» против «Оренбурга» (3 декабря) и ЦСКА (10 декабря), а также не сыграет в матче против «Рубина» после завершения зимнего перерыва в РПЛ.