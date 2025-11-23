Губерниев об избиении болельщика ЦСКА фанатами «Спартака»: «Не знаю, как такое можно было допустить»

Сегодня, 11:42
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о стычке болельщиков «Спартака» с фанатом ЦСКА после матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые победили со счетом 1:0.
После игры в сети появилось видео, в котором болельщики красно-белых избивают фаната армейцев рядом с «Лукойл Ареной».
«Мы думали, что они будут чай с тортом пить? Болельщики этих команд культивируют ненависть друг к другу десятилетиями. Разве мы должны быть удивлены? Нужно вычислить зачинщиков и строго их наказать. Давайте переадресуем эту задачу соответствующим органам правопорядка и структурам РФС. В принципе, драться нехорошо — людей бить нельзя. У нас на биатлоне все друг друга обнимают. Не знаю, как можно допустить такую драку», — сказал Губерниев «СЭ».
Матч между «Спартаком» и ЦСКА в 16-м туре РПЛ проходил 22 ноября. Игра завершилась победой красно-белых — 1:0. Единственный гол забил Игорь Дмитриев.
судя по видео, отбитое стадо толпой кидается на человека, а потом по хохольски скачет и орет "набутыльте нас, хавроний, всех за одного". что ж, желание захохольского красномордого стада должно исполниться!
Судя по видео, болельщик ЦСКА оказался провокатором, зачем то вперся в толпу спартачей и начал там качать права, за что и получил, и то многие кричали уберите его, мол от греха подальше.
В стране культ ненависти и агрессии - норма жизни, во всех сферах.. Чему удивляться?
Митяй, не неси пургу. Впрочем, Митяй и пурга - это одно и то же.
