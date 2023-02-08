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Сегодня, 15:55

Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»

Алина Савинова
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Отличный вызов для ребят, чтобы показать, что они являются классными футболистами. Запоминается всегда последнее. Например, у музыкантов последний альбом послушаю — и я скажу, какой он музыкант. Сейчас у обоих должна быть цель — закрепиться в основе и принести пользу. Потому что тут еще дополнительные раздражители, когда Дзюбу встречают хейтом болельщики. Это отличный повод доказать, чего они стоят.

Я верю в парней, вопрос только в том, верят ли они сами в себя? Желаю им удачи. Надеюсь, что их не для галочки «Локомотив» подписывает. Вспомните, как Юрий Никулин в фильме сказал: «Помнят руки-то! Помнят родимые». Дзюба парень рукастый, пусть вспомнит былое», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-perekhod-v-lokomotiv-otlichnyi-vyzov-dlya-dzyuby-i-smolnikova-chtoby-pokazat-sebya-klassnymi-futbolistami-226191/
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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