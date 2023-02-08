Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о том, что нападающий Артем Дзюба и защитник Игорь Смольников могут продолжить карьеру в «Локомотиве».

«Отличный вызов для ребят, чтобы показать, что они являются классными футболистами. Запоминается всегда последнее. Например, у музыкантов последний альбом послушаю — и я скажу, какой он музыкант. Сейчас у обоих должна быть цель — закрепиться в основе и принести пользу. Потому что тут еще дополнительные раздражители, когда Дзюбу встречают хейтом болельщики. Это отличный повод доказать, чего они стоят.

Я верю в парней, вопрос только в том, верят ли они сами в себя? Желаю им удачи. Надеюсь, что их не для галочки «Локомотив» подписывает. Вспомните, как Юрий Никулин в фильме сказал: «Помнят руки-то! Помнят родимые». Дзюба парень рукастый, пусть вспомнит былое», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

7 февраля стало известно, что Дзюба и Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. 8 февраля оба футболиста прошли медицинское обследование для завершения перехода в команду.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.