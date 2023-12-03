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Сегодня, 20:38

Губерниев о красной карточке Абаскаля: «Надо держать нервы в узде»

Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» удаление главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Абаскаль нервничает. «Спартак» должен быть сегодня как «Локомотив». Уверенность в футболе в сегодняшнем дне есть только у «Локомотива», а «Спартак» пока в роли догоняющего. Абаскаль нарушил правила и понес наказание. Нужно держать нервы в узде и быть как мы на биатлоне: профессиональными, надежными, чтобы страна была спокойна.
Не думаю, что это конец его карьеры в «Спартаке», он может продолжить работать и вести себя тише воды, ниже травы. Этот инцидент не очень имеет отношение к его тренерской истории. Здесь речь об эмоциональной составляющей. Я думаю, он продолжит работать», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед.

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул косовара. Футболист получил желтую карточку, а испанский специалист — красную.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Губерниев
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