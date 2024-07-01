Губерниев — об окончании контракта Промеса со «Спартаком»: «Пусть играет за ФК «Тюрьма»

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на окончание контракта полузащитника Квинси Промеса со «Спартаком».

«Зачем нужен преступник в российском чемпионате? С моей точки зрения, такие люди не должны играть в России. Надеюсь, что отношения Промеса со «Спартаком» окончены. Поиграет в ФК «Тюрьма», отсидит. Потом, может быть, побегает за какую-нибудь команду ветеранов», — сказал Губерниев «СЭ».

В феврале 32-летний голландец был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

За «Спартак» Промес выступал с 2014 по 2018 год, а также с 2021-го по 2023-й. Всего на счету футболиста 235 матчей за московский клуб, в которых он забил 114 мячей.

Александр Абустин