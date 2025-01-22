Губерниев — о легионерах в РПЛ: «Выгнать их надо к чертям собачьим»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на отказ некоторых легионеров клубов РПЛ возвращаться в расположение своих команд.

«Выгнать их надо к чертям собачьим. Видимо, они рассматривают российские клубы как дойную корову, которые все проглотят. Если они не выполняют требования, значит надо прогнать их к ****», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон и полузащитник «Крылья Советов» Виктор Мендес не прилетели на сборы со своими клубами.

В этом сезоне Бителло провел 21 матч во всех турнирах, забил гол и сделал 10 результативных передач.

На счету Томпсона 13 матчей за «Оренбург» во всех турнирах и ни одного результативного действия.

«Крылья Советов» арендовали 25-летнего Мендеса у ЦСКА в сентябре прошлого года. С того момента он провел 13 матчей за команду, отличившись одной результативной передачей.



Дарик Агаларов