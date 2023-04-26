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Губерниев: «Перед иностранцами у нас пиетета нет, а перед такими персонажами, как Широков, к сожалению, есть»

Алина Савинова
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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова генерального директора «Сатурна» Романа Широкова о пиетете перед легионерами в российском футболе.

«У некоторых в России есть непонятный пиетет перед такими, как Роман Широков. Он является нерукопожатным персонажем и от футбола должен быть отлучен. Он еще где-то работает и высказывает свое никому не нужное мнение. Перед иностранцами у нас пиетета нет, а перед такими персонажами, как Широков, к сожалению, есть у некоторых. Но не у меня», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Широков заговорил о пиетете перед иностранными игроками в России на фоне высказывания форварда Александра Кокорина, который отметил, что забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах, но при этом легендами московского клуба считают Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира. По мнению российского футболиста, легионеры не показали столь высоких результатов.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-pered-legionerami-u-nas-pieteta-net-a-pered-takimi-personazhami-kak-shirokov-k-sozhaleniyu-est-246297/
Роман Широков
Футбол
Дмитрий Губерниев
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