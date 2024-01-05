Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Губерниев — о словах Андреева: «Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает»

Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который фразой «с кем не бывает» оценил ситуацию с новичком клуба Хорди Томпсоном. 19-летний чилиец на родине обвиняется в избиении девушки.

«Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает». Глупее высказывание придумать сложно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Томпсон провел за чилийский клуб «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

ФК Оренбург
Дмитрий Губерниев
5
Обсудить
Читайте также
Мирра Андреева не смогли выйти в полуфинал турнира WTA в Брисбене
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
СМИ сообщили о тяжелых потерях в украинской армии из-за контратак ВС России
Четырехмиллионный гость выставки «Россия» выиграл поездку в Краснодарский край
Во Франции связали смерть почти 17 тыс. больных COVID-19 с препаратом от малярии
Глава МВД Ирана сообщил о задержании причастных к теракту в Кермане лиц
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
«Спартак»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Орлов предположил, зачем «Зенит» покупает у «Краснодара» Ахметова
Вернется ли Вендел в «Зенит»? Мнение Орлова
Орлов: «Зачем «Зенит» берет молодого Педро, а не дает шанс россиянину? Мостовой и Круговой не убеждают»
Орлов — о Нино в «Зените: «Опытный, был капитаном «Флуминенсе», играл с Клаудиньо»
«Зенит» опять критикуют за ставку на бразильцев? Разве Мостовому и Круговому не дают шансов?» Орлов — о Нино, Педро и Ахметове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

В португальском «Фамаликане» отреагировали на слухи об интересе из РПЛ к Риччели

«Спартак»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы