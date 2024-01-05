Губерниев — о словах Андреева: «Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева, который фразой «с кем не бывает» оценил ситуацию с новичком клуба Хорди Томпсоном. 19-летний чилиец на родине обвиняется в избиении девушки.

«Теперь мы будем ждать, когда футболист тренера изобьет, и все скажут: «С кем не бывает». Глупее высказывание придумать сложно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Томпсон провел за чилийский клуб «Коло-Коло» 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.