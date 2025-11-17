17 ноября, 20:33
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас «Динамо» буксует, и у сборной тоже появился синдром «Динамо». Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов, «с этим пора кончать». Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов «Динамо» без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее.
А вот кейс «Динамо» интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков», — сказал Губерниев «СЭ».
Губерниев также ответил на вопрос о возможном новом главном тренере «Динамо».
«Я общался с одним игроком «Динамо». И некоторые не понимали, что Карпин хотел от них. Одно дело — тренировать гениев, а другое — обычных игроков. Желаем Карпину успехов в сборной. И посмотрим, кого назначит «Динамо».
Хочу, чтобы это был российский тренер, но боюсь, что назначат очередного иностранца. А нашего кого? Черчесова или Талалева? Можно Шалимова пригласить. Я думаю, что он потянет. Я возглавить не могу — работаю на телевидении», — добавил Губерниев.
17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.
Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев.
После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.
ЛЕОН КИЛЛЕР
А РАВИН ЧТО СКАЖЕТ?!
17.11.2025
ksn
в динамо чака нориса надо назначить)) да и в сборную тоже, чего уж там..
17.11.2025
ksn
уж этО ОВНО молчалО бы )) самый нерукопожатный и неуважаемый балабол на тв !
17.11.2025
Псевдоним
Если бы у бабушки был бы хрен то она была бы дедушкой!
17.11.2025
jo
Вот Чак Норрис погнался за двумя зайцами, а поймал трех!
17.11.2025
hattabysh
Когда Губерниев занимался только биатлоном, казался вполне вменяемым. Как полез в другие виды спорта, приобрел репутацию затычки в каждой бочке.
17.11.2025
Gordon
Опять мнение этого имбецила. Ага, уже все поверили, что с ним некий игрок "Динамо" делился такими вещами :))))
17.11.2025
Sergey Sparker
Если Губерниев не может, то кто?! Остается только инопланетных приглашать.
17.11.2025