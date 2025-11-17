Видео
17 ноября, 20:33

Губерниев — об уходе Карпина из «Динамо»: «Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Эксперимент с совмещением признан неудачным. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь. Сейчас «Динамо» буксует, и у сборной тоже появился синдром «Динамо». Поэтому, как говорил Олег Николаевич Ефремов, «с этим пора кончать». Вот и закончили. Один конец обрубили. Желаем успехов «Динамо» без Карпина и сборной с Карпиным. Надеюсь, что теперь работа Валерия Георгиевича в сборной будет успешнее.

А вот кейс «Динамо» интересен. Если придет новый тренер и будет результат, то это будет отлично. А если его не будет, то все можно валить на предшественника. И будут правы, потому что в первом круге было потеряно много очков», — сказал Губерниев «СЭ».

Губерниев также ответил на вопрос о возможном новом главном тренере «Динамо».

«Я общался с одним игроком «Динамо». И некоторые не понимали, что Карпин хотел от них. Одно дело — тренировать гениев, а другое — обычных игроков. Желаем Карпину успехов в сборной. И посмотрим, кого назначит «Динамо».

Хочу, чтобы это был российский тренер, но боюсь, что назначат очередного иностранца. А нашего кого? Черчесова или Талалева? Можно Шалимова пригласить. Я думаю, что он потянет. Я возглавить не могу — работаю на телевидении», — добавил Губерниев.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

17 ноября Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

8

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А РАВИН ЧТО СКАЖЕТ?!

    17.11.2025

  • ksn

    в динамо чака нориса надо назначить)) да и в сборную тоже, чего уж там..

    17.11.2025

  • ksn

    уж этО ОВНО молчалО бы )) самый нерукопожатный и неуважаемый балабол на тв !

    17.11.2025

  • Псевдоним

    Если бы у бабушки был бы хрен то она была бы дедушкой!

    17.11.2025

  • jo

    Вот Чак Норрис погнался за двумя зайцами, а поймал трех!

    17.11.2025

  • hattabysh

    Когда Губерниев занимался только биатлоном, казался вполне вменяемым. Как полез в другие виды спорта, приобрел репутацию затычки в каждой бочке.

    17.11.2025

  • Gordon

    Опять мнение этого имбецила. Ага, уже все поверили, что с ним некий игрок "Динамо" делился такими вещами :))))

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Если Губерниев не может, то кто?! Остается только инопланетных приглашать.

    17.11.2025

    Валерий Карпин
    Сборная России по футболу
    ФК Динамо (Москва)
    Дмитрий Губерниев
