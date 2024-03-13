Губерниев: «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо гнать давно»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от увольнения главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

«С одной стороны, ощущение, что они всего несколько игр сыграли, как-то все очень быстро происходит. А с другой стороны, если резать, то по живому, потому что команда подошла не готовой к возобновлению чемпионата. Он готовил команду в принципе? Чем они в паузу занимались? «Краснодару» перерыв на пользу не пошел. Он настолько хорошо себя в первой половине чемпионата проявил... Может, потеряно доверие со стороны руководства? Может, внутри команды что-то происходит? Но «Краснодар» разобран, а тренер должен держать команду в кулаке.

Ждать Ивича в «Спартаке»? «Дай нам, боже, что другим не гоже». В принципе, «Спартак» на это способен, поскольку я не могу возглавить команду, у меня много съемок и лыжи впереди. Я считаю, что «Спартак» может спасти только Черчесов, а Абаскаля надо гнать давно. Ивич абсолютно неподходящая кандидатура, это как менять шило на мыло. Фон очень плохой, и есть вопросы к профессионализму Ивича, они просто на поверхности. Черчесов — первый кандидат. «Красно-белые» усы надежды необходимы клубу», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

13 марта «Краснодар» объявил об отставке Ивича. Под руководством серба черно-зеленые провели 48 матчей, в которых одержали 27 побед, потерпели 10 поражений и 11 раз сыграли вничью. Сообщалось, что «Краснодар» до конца сезона может возглавить Мурад Мусаев.