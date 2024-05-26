Губерниев прокомментировал оскорбления Песьякова за пропущенный гол от «Зенита»

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на оскорбления голкипера «Ростова» Сергея Песьякова после пропущенного гола в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок питерцев Артур отличился на 85-й минуте встречи. Вратарь ростовчан неудачно отбил мяч кулаками, после чего тот влетел в ворота.

— Песьякову пишут неприятные комментарии после того гола...

— Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки, — сказал комментатор в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, «Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд.