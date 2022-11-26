Губерниев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о будущем Курбана Бердыева, который ранее покинул пост главного тренера «Трактора».

«В «Рубин» вернуться для него не напасть. Казань как-то нужно сейчас строить, тем более самое время прийти, пока пауза. Но на данный момент вызов «Сочи» будет поинтереснее. «Сочи» играет в высшей лиге, и этим все сказано. Но тут, конечно, выбирать ему», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Он отметил, что Бердыев амбициозный тренер и у него есть еще время, чтобы добиться хороших результатов.

Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.

Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.