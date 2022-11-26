Губерниев поделился мнением о будущем Курбана Бердыева

26 ноября, 13:32
Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о будущем Курбана Бердыева, который ранее покинул пост главного тренера «Трактора».
«В «Рубин» вернуться для него не напасть. Казань как-то нужно сейчас строить, тем более самое время прийти, пока пауза. Но на данный момент вызов «Сочи» будет поинтереснее. «Сочи» играет в высшей лиге, и этим все сказано. Но тут, конечно, выбирать ему», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.
Он отметил, что Бердыев амбициозный тренер и у него есть еще время, чтобы добиться хороших результатов.
Бердыев ушел в отставку 24 ноября и заявил, что собирается вернуться в российский футбол.
Ранее сообщалось, что специалист может стать главным тренером «Сочи». В таком случае Кириченко с большой долей вероятности войдет в его тренерский штаб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования