Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Губерниев — о спорах про футбольную столицу России: «Это не Москва и не Санкт-Петербург»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, какой город можно назвать футбольной столицей России.

«Футбольная столица России? Знаете, это не Москва или Петербург, а город Королев со своей легендарной командой «Металлист». Королев — настоящая футбольная столица, которая сейчас спит. Но я уверен, что генеральный директор «Металлиста» Сергей Михеенко еще возглавит РФС и наведет порядок в российском футболе. А выбирать столицу из двух городов — неправильно», — цитирует Губерниева Sport24.

Ранее российская балерина и актриса Анастасия Волочкова рассказала, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-600005-guberniyev-nazval-futbolnuyu-stolitsu-rossii-eto-ne-moskva-i-ne-sankt-peterburg
Футбол
Дмитрий Губерниев
7
Обсудить
Читайте также
«У нас же была Русская пятерка»: четыре россиянина из одной команды забили в одном матче впервые в НХЛ
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех дебютировал в высшем хоккейном дивизионе Британии
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Колыванов считает, что «Динамо» и «Краснодар» будут бороться с «Зенитом» за чемпионство
Петржела: «Москва всегда была футбольной столицей России, но сейчас ситуация изменилась»
Перес: «Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы»
Бышовец — о нецензурных высказываниях Галактионова про работу судей: «Я думал, он таких слов не знает»
Агент: «У Тюкавина есть не два предложения, им интересуются разные клубы»
Агент Михайлова заявил, что футболист не покинет «Оренбург» зимой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент: «У Тюкавина есть не два предложения, им интересуются разные клубы»

Бышовец — о нецензурных высказываниях Галактионова про работу судей: «Я думал, он таких слов не знает»