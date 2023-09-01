Губерниев об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Особенно понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал участие в шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Мы довольно давно записали этот выпуск. Я хочу сказать, ребята молодцы, что меня позвали. У меня были определенные терки и небольшие сложности, я кусался и царапался в отношении Слуцкого, и Артема я иногда задеваю. Но мы пообщались как добрые друзья. Тот самый случай, когда получилось очень здорово. До этого я очень фрагментарно смотрел, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце, все увидели, как отличается божий дар от яичницы», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Дзюба и Слуцкий являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.