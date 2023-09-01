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Губерниев об участии в шоу Дзюбы и Слуцкого: «Особенно понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце»

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал участие в шоу нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Мы довольно давно записали этот выпуск. Я хочу сказать, ребята молодцы, что меня позвали. У меня были определенные терки и небольшие сложности, я кусался и царапался в отношении Слуцкого, и Артема я иногда задеваю. Но мы пообщались как добрые друзья. Тот самый случай, когда получилось очень здорово. До этого я очень фрагментарно смотрел, поэтому начну с себя. И особенно мне понравилось, как филигранно с неучем Павлюченко разобрались в конце, все увидели, как отличается божий дар от яичницы», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Дзюба и Слуцкий являются ведущими шоу «Ну, так нельзя, ###». В программе они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.

Артем Дзюба
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
32
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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