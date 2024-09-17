Губерниев: «У Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. Будет так играть — попадет в «Барселону»

Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова за игру на старте сезона-2024/25.

«У Алексея Батракова самый яркий старт из всех футболистов РПЛ. С ним могут сравниться Игорь Дивеев из ЦСКА, Максим Глушенков в «Зените». Здорово, что есть такая способная молодёжь в нашем футболе. Ставка «Локомотива» на молодых игроков оправдывается. Если Батраков будет так играть и дальше, он, естественно, попадёт в «Барселону», о которой мечтает», — приводит Metaratings слова Губерниева.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2024/25 19-летний россиянин забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 10 матчах за железнодорожников во всех турнирах.