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Сегодня, 21:00

Губерниев посоветовал Глушенкову не рассказывать про алкоголь всей стране

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешел с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Глушенков в интервью признался, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
Дмитрий Губерниев
Максим Глушенков

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