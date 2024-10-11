Губерниев посоветовал Глушенкову не рассказывать про алкоголь всей стране

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Мы знаем, что футболисты выпивают пиво. Главное, чтобы Глушенков не перешел с пива на водку с виски. Нужно задать вопрос «Зениту». С моей точки зрения, футболист должен сеять разумное, доброе, вечное, а не рассказывать про алкоголь всей стране», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее Глушенков в интервью признался, что после матчей позволяет себе выпить две бутылки пива.