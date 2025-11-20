Видео
Сегодня, 21:35

Губерниев предложил кандидатов на пост тренера «Спартака»: «Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предложил кандидатуры на пост главного тренера «Спартака».

«Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов. Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

14

  • Кариока_двойка.

    Ну можно конечно ошибиться с Юраном и даже с Валерой. Но считать хорошим кандидатом Шалимова, может только очень далекий от футбола человек.

    20.11.2025

  • Gordon

    Пусть нам дорогая редакция, хотя бы попробует объяснить, за какой пиписькой нужно регулярно интересоваться мнением гражданина, который у 99 процентов людей не вызывает ничего кроме рвотного рефлекса.

    20.11.2025

  • NapoliFC

    Губер, когда будешь платить из своего кармана можешь кого угодно нанимать:) А Лукойл думаю сам разберется.

    20.11.2025

  • mihon78

    как я хочу встретить губера и плюнуть ему в лицо... как и черданцеву,журавелю и всем этим неадекватам с матч тв...

    20.11.2025

  • 555 555

    Дожили... Комментаторы в роли свах...

    20.11.2025

  • Marcus Crassus

    КАРПИН.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    20.11.2025

  • J. P.

    Возьмите уже кого-нибудь более адекватного на место этого датского комментатора!

    20.11.2025

  • Lars Berger

    Губер, иди на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...

    20.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Пьяная бредня идиота,больше сказать тут нечего.

    20.11.2025

  • Niko McCowrey

    Дарик, иди на.., к Губеру. И потом, вместе с ним - в..., подальше от газетомарания.

    20.11.2025

  • Франшиза

    Дмитрий, комментируйте биатлон. Не надо вам в футбол. Не ваше.

    20.11.2025

    Валерий Карпин
    Сергей Юран
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Дмитрий Губерниев
    Игорь Шалимов
