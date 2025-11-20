Губерниев предложил кандидатов на пост тренера «Спартака»: «Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов»

Сегодня, 21:35
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предложил кандидатуры на пост главного тренера «Спартака».
«Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов. Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».
11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.
В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.
Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Кариока_двойка.
Ну можно конечно ошибиться с Юраном и даже с Валерой. Но считать хорошим кандидатом Шалимова, может только очень далекий от футбола человек.
20.11.2025
Gordon
Пусть нам дорогая редакция, хотя бы попробует объяснить, за какой пиписькой нужно регулярно интересоваться мнением гражданина, который у 99 процентов людей не вызывает ничего кроме рвотного рефлекса.
20.11.2025
NapoliFC
Губер, когда будешь платить из своего кармана можешь кого угодно нанимать:) А Лукойл думаю сам разберется.
20.11.2025
mihon78
как я хочу встретить губера и плюнуть ему в лицо... как и черданцеву,журавелю и всем этим неадекватам с матч тв...
20.11.2025
555 555
Дожили... Комментаторы в роли свах...
20.11.2025
Marcus Crassus
КАРПИН.:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
20.11.2025
J. P.
Возьмите уже кого-нибудь более адекватного на место этого датского комментатора!
20.11.2025
Lars Berger
Губер, иди на Х. Есть такая социальная сеть Илона Маска...
20.11.2025
ЗГ из БАНИ
Пьяная бредня идиота,больше сказать тут нечего.
20.11.2025
Niko McCowrey
Дарик, иди на.., к Губеру. И потом, вместе с ним - в..., подальше от газетомарания.
20.11.2025
Франшиза
Дмитрий, комментируйте биатлон. Не надо вам в футбол. Не ваше.
20.11.2025