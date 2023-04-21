Губерниев: «Сейчас «Спартак» не тот «Спартак», который мы могли бы увидеть этой весной»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о доверии руководства «Спартака» главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

«Конечно, доверяют, у них контракт долгосрочный. Было бы странно, если бы они сейчас не доверяли. Надеются сыграть в долгую. Многие футболисты травмированы. И сейчас «Спартак» не тот «Спартак», который мы могли бы увидеть этой весной», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее в телеграм-канале «Инсайды от Карпа» появилась информация, что в «Спартаке» доверяют Абаскалю.

19 апреля «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» (1:2) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России и выбыл из турнира.