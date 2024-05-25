Губерниев — об итогах РПЛ: «Проигравший пусть плачет»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал завершение чемпионата России.

«Чемпионом стала команда, которая на протяжении ВСЕГО чемпионата была лучше других. Здесь абсолютно все закономерно. Несмотря на шероховатости в последних матчах, «Зенит» вполне по делу выиграл чемпионат. «Динамо» израсходовало свой запас фарта, надеяться на госпожу удачу нельзя. Надо было забивать и выигрывать у «Краснодара». Черно-зеленые имели все шансы, но замена тренера стала фатальной. И плюс ко всему начали дарить очки всем подряд. «Динамо» было близко к победе, но чтобы стать чемпионом нужно еще и поработать на славу. Гол, например, сегодня забить «Краснодару», хотя бы один. Но этого не произошло. Поэтому пусть проигравший плачет», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1. В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Софья Грецкая