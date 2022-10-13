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13 октября, 22:33

Губерниев — о назначении Талалаева: «Не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем»

Алина Савинова

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что Андрей Талалаев возглавил «Торпедо».

«Андрей Талалаев проработал со мной два вечера после Лиги Чемпионов и бац — он трудоустроился. В совпадения мы верить не будем, потому что нам не впервые устраивать на работу замечательных людей. Но если говорить серьезно — интеллектуал, блестящий игрок в футбол, человек, способный рассказать простым людям, что делать на футбольном поле — точно способен донести мысль одиннадцати игрокам, которые выходят на футбольное поле. Он блестящий специалист, уже достиг тренерских высот, не удивлюсь если он возглавит сборную России в близком будущем. Талалаев великолепен, я очень рад за него!

Сможет ли Талалаев поднять «Торпедо»? Безусловно, он сделает максимум для этого. В противном случае, поставили бы меня или вас, и мы благополучно конкурировали бы со Слуцким», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Сегодня, 13 октября, пресс-служба «Торпедо» сообщила, что Талалаев стал новым главным тренером команды.

На данный момент «Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-ne-udivlyus-esli-talalaev-vozglavit-sbornuyu-rossii-v-blizkom-budushchem-1384178/
Андрей Талалаев
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ФК Торпедо (Москва)
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