Губерниев о ситуации с Венделом: «Может, он музыку любит больше, чем «Зенит»

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ситуацию с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом, который был замечен на концерте в Бразилии, когда российский клуб проводил матч с «Фенербахче».

«Мне сложно сказать нормально это или нет. Может, он музыку любит больше, чем «Зенит», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Всего за петербуржцев он провел 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.