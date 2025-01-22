Губерниев: «Очень хочу надеяться, что «Зенит» не ошибся с трансфером Луиса Энрике»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Если «Зенит» совершил громкий трансфер, значит, «Зениту» виднее. Легионеры в петербургском клубе сильные. Очень хочу надеяться, что команда не ошиблась с трансфером Луиса Энрике, и он принесет пользу «Зениту» и российскому футболу в целом», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

20 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 24-летним хавбеком по схеме «4+1». Последним клубом Энрике был «Ботафого», с которым он выигрывал чемпионат Бразиии и завоевывал Кубок Либертадорес. Полузащитник забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 55 матчах за клуб из Рио-де-Жанейро.