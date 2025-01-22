Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:45

Губерниев: «Очень хочу надеяться, что «Зенит» не ошибся с трансфером Луиса Энрике»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе полузащитника «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Если «Зенит» совершил громкий трансфер, значит, «Зениту» виднее. Легионеры в петербургском клубе сильные. Очень хочу надеяться, что команда не ошиблась с трансфером Луиса Энрике, и он принесет пользу «Зениту» и российскому футболу в целом», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

20 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 24-летним хавбеком по схеме «4+1». Последним клубом Энрике был «Ботафого», с которым он выигрывал чемпионат Бразиии и завоевывал Кубок Либертадорес. Полузащитник забил 12 голов и отдал 6 результативных передач в 55 матчах за клуб из Рио-де-Жанейро.

Источник: «ВсеПроСпорт»
3
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
Луис Энрике (футболист)
Читайте также
«Спокойной ночи, допингист». Брат Хабиба подерется за пояс с дерзким другом Конора
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Помиловал наркоторговца и поспорил с епископом. Что пишут СМИ о Трампе
Фицо назначил экстренное заседание Совбеза Словакии из-за угрозы госпереворота
Трамп пригрозил ввести новые санкции и пошлины на российский экспорт в США
«Зенит» заработает на давно проданном Сергееве, от Карпина сбежал легионер. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
Матч между «Фейеноордом» и «Баварией» прервали из-за пиротехники
«ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург», «Фейеноорд» — «Бавария». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Лига чемпионов, расписание и результаты 22 января: «ПСЖ» — «Манчестер Сити», «Реал» — «Зальцбург» и другие матчи
Лига чемпионов: началась онлайн-трансляция матчей 22 января
«Шахтер» победил «Брест» в Лиге чемпионов
«Лейпциг» обыграл «Спортинг» и одержал первую победу в Лиге чемпионов
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Селихов трогательно попрощался со «Спартаком»: «Горжусь тем, что смог стать частью истории клуба»
Селихов покидает «Спартак» после восьми лет в клубе. Дальше — «Ростов» или арабские страны?
«Зенит» поблагодарил Клаудиньо за самоотдачу и подлинную любовь к футболу
Дасаев — об уходе Селихова из «Спартака»: «Хороший был вратарь, не знаю, по какой причине он ушел»
Клаудиньо перешел из «Зенита» в «Аль-Садд»
Медведев: «Предложение «Аль-Садда» было лучше для «Зенита» и игрока»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя