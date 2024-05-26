Губерниев — об уходе Миранчука и Жемалетдинова: «У «Локомотива» хорошая скамейка и состав обязательно усилится»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход из «Локомотива» полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Ранее агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Миранчука и Жемалетдинова сообщил, что матч с «Балтикой» стал для игроков последним за железнодорожников.

«Повлияет ли уход Миранчука и Жемалетдинова на «Локомотив»? Сложно что-то сказать. У команды хорошая скамейка и состав обязательно усилится. Хочу подчеркнуть, что в следующем сезоне «Локомотив» за чемпионство поборется однозначно. Вся организация хозяйства железнодорожников, от привлечения болельщиков, целых семей, до становления команды. Работает академия, замечательные воспитанники свои. Плюс ко всему тренер хороший. Поэтому «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Обязательно. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

В последнем, 30-м туре РПЛ «Локомотив» победил «Балтику» со счетом 3:1. Миранчук отметился голом на 8-й минуте встречи. Железнодорожники набрали 53 очка и заняли четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. 27-летний Жемалетдинов забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу в 26 играх.

Софья Грецкая