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Губерниев: «Хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Локомотив» в 24-м туре РПЛ.

«Во-первых, с Дзюбой «Локомотив» выглядит совсем иначе. Я вижу, насколько Дзюба отвратительно работает ведущим. Просто ужас один! Поэтому я ему желаю сконцентрироваться на футболе. Мне кажется, что хуже Дзюбы только Слуцкий. Они делят друг с другом подвал турнирной таблицы среди ведущих. Это ужаснейшая работа. Пусть Дзюба лучше уж в футбол играет: у него значительно лучше получается, и он прекрасный футболист. Я с интересом жду этого матча», — сказал Губерниев «СЭ».

В апреле YouTube-канал «Коммент.Шоу» запустил новый проект «Ну, так нельзя, ###!». Его постоянными ведущими стали Артем Дзюба и бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля на ВЭБ Арене. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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