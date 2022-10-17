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Сегодня, 11:32

Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» раскритиковал Зарему Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Слова Салиховой о Федотове? Мне непонятен этот столичный снобизм от Заремы. Я считаю, не надо обижать жителей Сочи и говорить подобную фигню», — сказал Губерниев «СЭ».

После матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2) супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна жестко отреагировала на неуважительный комментарий Федотова в адрес главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. После игры Федотов заявил: «Абаскаль на меня бросился? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю». Зарема заявила следующее: «Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека».

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев
Зарема Салихова
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