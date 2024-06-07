Губерниев резко раскритиковал Сафонова за неуплату алиментов на дочь

Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову ограничен выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Решение об ограничении было принято 6 июня. На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. При этом неизвестно, сумеет ли он уехать в другую страну из Белоруссии.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу... А если серьезно, это полный песец и позорище...» — написал Губернирев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену о краже с его банковской карты 800 тысяч рублей. Семья девушки подозревает, что спортсмен сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ».