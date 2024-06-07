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Сегодня, 17:17

Губерниев резко раскритиковал Сафонова за неуплату алиментов на дочь

Алина Савинова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову ограничен выезд из России из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей.

Решение об ограничении было принято 6 июня. На данный момент футболист вместе со сборной России находится в Минске, где вечером примет участие в товарищеской игре национальной команды. При этом неизвестно, сумеет ли он уехать в другую страну из Белоруссии.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он еще может тайно посещать любовницу... А если серьезно, это полный песец и позорище...» — написал Губернирев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену о краже с его банковской карты 800 тысяч рублей. Семья девушки подозревает, что спортсмен сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ».

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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