Губерниев считает, что Баринов не должен был срываться на арбитра

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» ничейный результат в матче 16-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

«Локомотив» — очень симпатичная команда, но у них есть определенные проблемы. Это и реализация, и в том, что команда не держит удар как на футбольном поле, так и после финального свистка. Впереди решающий матч, и Баринову нужно было держать себя в руках. Ну а во всем остальном будет разбираться компетентный футбольный орган. Но так рисковать, конечно, не надо», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой. Позднее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.