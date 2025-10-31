Видео
31 октября, 17:05

Губерниев считает, что Батраков не уйдет из «Локомотива» ближайшим летом

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны европейских клубов.

«Понятно, что им интересуются. Если он не сбавляя оборотов будет наращивать мастерство, то уедет в хорошую команду и статистом там не будет. Уедет ли следующим летом? Думаю, что скорее нет. Год-другой поиграет и потом, если не сбавит обороты, и все будет в порядке со здоровьем, уедет», — сказал Губерниев «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 17 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 голевых паса.

Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.

13

  • AlexCS4

    Какой министр, такой и помощник.

    01.11.2025

  • Gordon

    Главное, чтобы ты ушёл наконец с наших глаз. А Батраков сам прекрасно разберётся.

    01.11.2025

  • ДиRECтор

    Карманной

    31.10.2025

  • ровнов

    Как же он всех достал. Пошел бы гребней заниматься.

    31.10.2025

  • AlexCS4

    Если Димасик так считает, значит Батраков точно уйдет. Эспердный уровень Губерниева давно известен всей стране.

    31.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    когда ты сам уйдешь уже куда-нибудь ну это полный маразм мечтать ...что-бы игрок ушел куда-нибудь из своего клуба и от своих болельщиков когда это уже закончится

    31.10.2025

  • Дед33

    Великий губерниев! Господи прости.

    31.10.2025

  • ровнов

    А вы, не уйдете на хрен? Как Вы нас обрадуете.

    31.10.2025

  • Белый Медведь

    Если Батраков уйдет в зимнее трансферное, Губерниев будет на всех углах кричать что оказался прав: «не летом же ушел!» Да что там «кричать» - истерить на любых местных биатлонных соревнованиях (и не только)

    31.10.2025

  • petrovich56

    Митяй зачем здесь...Тп...ее эксперта не нашлось...

    31.10.2025

  • Slim Tallers

    Уровень игрока определяется в международных турнирах - чемпионатах мира и Европы,еврокубках. Поэтому,на данный момент,Батраков не представляет интереса для сильных клубов.

    31.10.2025

  • shutnik78

    Ибо помощник министра :point_up_tone1:

    31.10.2025

  • КАЗАК-ДС

    что то много жабомордого стало

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Алексей Батраков
    ФК Локомотив (Москва)
    Дмитрий Губерниев
