Губерниев считает, что Батраков не уйдет из «Локомотива» ближайшим летом

31 октября, 17:05
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны европейских клубов.
«Понятно, что им интересуются. Если он не сбавляя оборотов будет наращивать мастерство, то уедет в хорошую команду и статистом там не будет. Уедет ли следующим летом? Думаю, что скорее нет. Год-другой поиграет и потом, если не сбавит обороты, и все будет в порядке со здоровьем, уедет», — сказал Губерниев «СЭ».
Батраков в этом сезоне провел 17 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 голевых паса.
Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.
AlexCS4
Какой министр, такой и помощник.
01.11.2025
Gordon
Главное, чтобы ты ушёл наконец с наших глаз. А Батраков сам прекрасно разберётся.
01.11.2025
ДиRECтор
Карманной
31.10.2025
ровнов
Как же он всех достал. Пошел бы гребней заниматься.
31.10.2025
AlexCS4
Если Димасик так считает, значит Батраков точно уйдет. Эспердный уровень Губерниева давно известен всей стране.
31.10.2025
хурма(сельдерей)
когда ты сам уйдешь уже куда-нибудь ну это полный маразм мечтать ...что-бы игрок ушел куда-нибудь из своего клуба и от своих болельщиков когда это уже закончится
31.10.2025
Дед33
Великий губерниев! Господи прости.
31.10.2025
ровнов
А вы, не уйдете на хрен? Как Вы нас обрадуете.
31.10.2025
Белый Медведь
Если Батраков уйдет в зимнее трансферное, Губерниев будет на всех углах кричать что оказался прав: «не летом же ушел!» Да что там «кричать» - истерить на любых местных биатлонных соревнованиях (и не только)
31.10.2025
petrovich56
Митяй зачем здесь...Тп...ее эксперта не нашлось...
31.10.2025
Slim Tallers
Уровень игрока определяется в международных турнирах - чемпионатах мира и Европы,еврокубках. Поэтому,на данный момент,Батраков не представляет интереса для сильных клубов.
31.10.2025
shutnik78
Ибо помощник министра :point_up_tone1:
31.10.2025
КАЗАК-ДС
что то много жабомордого стало
31.10.2025