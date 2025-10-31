Губерниев считает, что Батраков не уйдет из «Локомотива» ближайшим летом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову со стороны европейских клубов.

«Понятно, что им интересуются. Если он не сбавляя оборотов будет наращивать мастерство, то уедет в хорошую команду и статистом там не будет. Уедет ли следующим летом? Думаю, что скорее нет. Год-другой поиграет и потом, если не сбавит обороты, и все будет в порядке со здоровьем, уедет», — сказал Губерниев «СЭ».

Батраков в этом сезоне провел 17 матчей, забил 12 мячей и сделал 4 голевых паса.

Контракт 20-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона евро.