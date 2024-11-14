Губерниев — о заявлении «Локомотива»: «Дзюба задел довольно чувствительные струны, я понимаю реакцию клуба»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «СЭ», что форвард «Акрона» Артем Дзюба сам навлек на себя негативную реакцию своим интервью.

«Артем сам себя наказал этим интервью. У моей любимой группы «Kiss» есть песня «Naked City» («Обнаженный город»). И был там, знаете, Артем Дзюба в обнаженном городе. И я сейчас даже не про тело, там мы тоже все видели. Я говорю сейчас про душу, Артем — это большой ребенок. Еще раз скажу, я к нему отношусь хорошо, не утратил к нему уважение, но он показал, что он очень ранимый человек. Будет ли ему лучше, посмотрим. В любом случае, интервью взбудоражило — это прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

Также комментатор высказался на тему того, стоит ли клубу направить заявление в комитет по этике.

«Здесь нужно смотреть, решает комитет. В любом случае, он задел довольно чувствительные струны. И я понимаю реакцию «Локомотива» — клуба, которому симпатизирую. «Локомотив» с Дзюбой и «Локомотив» без Дзюбы — это две большие разницы. Команда без Артема сильнее. Совпадение? Не думаю. Нужно понимать, какая сторона чего хочет. Клуб выступил с заявлением, я во многом с ним согласен. Если будет разбирательство, посмотрим, к чему оно приведет. Считаю, что нужно спокойно относиться к таким вещам. Новость живет два дня», — добавил Губерниев.

Ранее в интервью 36-летний футболист упомянул всех, с кем у него были разногласия или недопонимания.

Дарик Агаларов