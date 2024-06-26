Губерниев считает, что Дзюбе нужно поучиться у него роли профессионального эксперта на ТВ

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на слова агента Дмитрия Селюка, который предложил нападающему Артему Дзюбе стать экспертом на ТВ.

«Здесь есть одна очень большая проблема: Дзюба — хороший парень, я отношусь к нему с уважением, у него есть опыт, причем эфирной работы, и он будет хорошим экспертом. Но люди типа Селюка забывают, что эксперт и комментатор — это, по большому счету, профессия. И если Дзюба хочет заниматься этим профессионально, то ему нужно поучиться, например, у меня. Пойти на курсы в «Академию Матч ТВ» лишним точно не будет.

Я с удовольствием проведу для Артема мастер-классы, расскажу ему про технику речи, про мастерство эфирного выступления, и, если он захочет, то станет непревзойденным профессиональным экспертом-комментатором«, — цитирует Губерниева Metaratings.ru.