Губерниев считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в этом сезоне

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о результатах «Локомотива» на старте РПЛ.

«Не удивлен победе «Локомотива» над «Ахматом». Видна работа Галактионова. Мне кажется, москвичи могут бороться за медали в этом сезоне. Понятное дело, что «Зенит» сейчас выглядит командой с другой планеты, поэтому каждому сопернику надо настраиваться на матчи с петербургской командой как на последний бой. Если это удастся, то нас может ждать концовка образца прошлого сезона. Такое возможно, но маловероятно», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».