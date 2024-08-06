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Сегодня, 19:07

Губерниев считает, что «Локомотив» будет бороться за медали в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что думает о результатах «Локомотива» на старте РПЛ.

«Не удивлен победе «Локомотива» над «Ахматом». Видна работа Галактионова. Мне кажется, москвичи могут бороться за медали в этом сезоне. Понятное дело, что «Зенит» сейчас выглядит командой с другой планеты, поэтому каждому сопернику надо настраиваться на матчи с петербургской командой как на последний бой. Если это удастся, то нас может ждать концовка образца прошлого сезона. Такое возможно, но маловероятно», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».

«Локомотив» с шестью очками идет четвертым в турнирной таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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