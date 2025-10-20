20 октября, 18:05
Известный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.
«Они лидеры чемпионата, и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — сказал Губерниев «СЭ».
«Локомотив» с 26 очками занимает первое место в таблице чемпионата России после 12 туров.
Albi
Неужели СЭ некого спросить о ситуции в РПЛ кроме человека, который в футболе, как и везде, ищет только скандал?
21.10.2025
petrovich56
Митяй всегда был недалеким...
21.10.2025
andy1962
пока, перхоть подзалупная!)
20.10.2025
Vadim
В Думу губошлёп рвёца.
20.10.2025
Горын
Ещё один пиндабол. Не надоело сраки лизать?
20.10.2025
ровнов
Вы гребите отсюда. А Локо действительно-удачи.
20.10.2025
Slim Tallers
Рано раскукарекался Губерниев. Пусть хотя-бы в призёры попадут. Зенит и Краснодар своё ещё возьмут,а с ЦСКА будет борьба.
20.10.2025
Gordon
Во-первых, ещё рано говорить о блестящем выступлении. Во-вторых, кто хочет видеть не пррсто новых русских игроков, играющих по паспорту, а реально способных русских игроков, всегда будет против всратых лимитов.
20.10.2025
zenit20252025
Спасибо, пидоро-ВОНЬ подретузная! (( До Новых Встреч в Эфире :star_struck::heart_eyes:
20.10.2025
Gordon
Димочка, где ты и где философия? :)))
20.10.2025
andy1962
Я не обижаюсь. Я тормоз, Вы - дебил. Это медицинский факт.
20.10.2025
zenit20252025
Я- НЕ слепой, а вот Вы - ТОРМОЗ! ((( Ваш "гениальный ШЕДЕВР" ?! кто хочет видеть развитие нашего футбола, видеть новых способных россиян - отрадно видеть такую команду. Было бы очень полезно чемпионство Локомотива... Ну, вот и не обижайся... (с)
20.10.2025
andy1962
хм....Вы просто не читали мой комментарий. Я же написал...Отдам предпочтение Краснодару и Зениту. Что непонятно?
20.10.2025
zenit20252025
ЗАЧЕМ ?! Мне Вам, что-то, что-либо ИНТЕРЕСНОЕ, умное/заВумное писАть, если выглядите ОБЕЗЬЯНОЙ ((. Бестолковый гребец ВЯКНУЛ, а Вы за ним повторяете. НЕ будет/НЕ станет Локомотив чемпионом. Могу перечислить 7-8 ПРОЗРАЧНО/банальных причин Болельщик с более полувековым стажем:soccer:
20.10.2025
Михаил 888
Губернев трепло -что проще сказать что все идет по плану.
20.10.2025
andy1962
Наиши что поумнее, поинтереснее, а я отрецензирую. Пока что вижу твою муть.
20.10.2025
zenit20252025
Много букв, с полнейшей ТУФТОЙ !!! ( Подписывайтесь хотя бы = ИМХО, (имхо)... Чтобы не было МУЧИТЕЛЬНО больно за БЕСЦЕЛЬНО прожитые годы, чтобы НЕ жёг ПОЗОР за ..........:sunglasses:
20.10.2025
Спартак 98
Губер что то знает о ставках :tumbler_glass:
20.10.2025
andy1962
Не думаю, что нынешний Локо сдуется так, как сдулся в прошлом году, приобретения были правильные и усилили команду. Я бы особенно выделил Руденко. Вроде, не столь заметен, но пользу приносит большую и сам в любой момент может забить. Все же, я бы отдал предпочтение Краснодару и Зениту. С другой стороны, блестящее выступление Локомотива это удар ниже пояса всем тем, кто молится на иносранцев, по агентам в том числе. И наоборот, кто хочет видеть развитие нашего футбола, видеть новых способных россиян - отрадно видеть такую команду. Было бы очень полезно чемпионство Локомотива.
20.10.2025
ФОКСИ
Весельная посредственность....возьми весла и греби от футбола....
20.10.2025
volish17
Сдуются , чемпионат длинный дистанцию нужно пройти, ржавых ждет кризис усталости, как у стрелка маленкой обоймы ..
20.10.2025
zg
А не ты ли,губастенький,обсирал Галлактионова и всю енту "философию"!?
20.10.2025