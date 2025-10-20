Видео
20 октября, 18:05

Губерниев — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Все идет по плану. Не удивлюсь, если выиграют чемпионат»

Александр Абустин
корреспондент

Известный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ.

«Они лидеры чемпионата, и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — сказал Губерниев «СЭ».

«Локомотив» с 26 очками занимает первое место в таблице чемпионата России после 12 туров.

23

  • Albi

    Неужели СЭ некого спросить о ситуции в РПЛ кроме человека, который в футболе, как и везде, ищет только скандал?

    21.10.2025

  • petrovich56

    Митяй всегда был недалеким...

    21.10.2025

  • andy1962

    пока, перхоть подзалупная!)

    20.10.2025

  • Vadim

    В Думу губошлёп рвёца.

    20.10.2025

  • Горын

    Ещё один пиндабол. Не надоело сраки лизать?

    20.10.2025

  • ровнов

    Вы гребите отсюда. А Локо действительно-удачи.

    20.10.2025

  • Slim Tallers

    Рано раскукарекался Губерниев. Пусть хотя-бы в призёры попадут. Зенит и Краснодар своё ещё возьмут,а с ЦСКА будет борьба.

    20.10.2025

  • Gordon

    Во-первых, ещё рано говорить о блестящем выступлении. Во-вторых, кто хочет видеть не пррсто новых русских игроков, играющих по паспорту, а реально способных русских игроков, всегда будет против всратых лимитов.

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Спасибо, пидоро-ВОНЬ подретузная! (( До Новых Встреч в Эфире :star_struck::heart_eyes:

    20.10.2025

  • Gordon

    Димочка, где ты и где философия? :)))

    20.10.2025

  • andy1962

    Я не обижаюсь. Я тормоз, Вы - дебил. Это медицинский факт.

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Я- НЕ слепой, а вот Вы - ТОРМОЗ! ((( Ваш "гениальный ШЕДЕВР" ?! кто хочет видеть развитие нашего футбола, видеть новых способных россиян - отрадно видеть такую команду. Было бы очень полезно чемпионство Локомотива... Ну, вот и не обижайся... (с)

    20.10.2025

  • andy1962

    хм....Вы просто не читали мой комментарий. Я же написал...Отдам предпочтение Краснодару и Зениту. Что непонятно?

    20.10.2025

  • zenit20252025

    ЗАЧЕМ ?! Мне Вам, что-то, что-либо ИНТЕРЕСНОЕ, умное/заВумное писАть, если выглядите ОБЕЗЬЯНОЙ ((. Бестолковый гребец ВЯКНУЛ, а Вы за ним повторяете. НЕ будет/НЕ станет Локомотив чемпионом. Могу перечислить 7-8 ПРОЗРАЧНО/банальных причин Болельщик с более полувековым стажем:soccer:

    20.10.2025

  • Михаил 888

    Губернев трепло -что проще сказать что все идет по плану.

    20.10.2025

  • andy1962

    Наиши что поумнее, поинтереснее, а я отрецензирую. Пока что вижу твою муть.

    20.10.2025

  • zenit20252025

    Много букв, с полнейшей ТУФТОЙ !!! ( Подписывайтесь хотя бы = ИМХО, (имхо)... Чтобы не было МУЧИТЕЛЬНО больно за БЕСЦЕЛЬНО прожитые годы, чтобы НЕ жёг ПОЗОР за ..........:sunglasses:

    20.10.2025

  • Спартак 98

    Губер что то знает о ставках :tumbler_glass:

    20.10.2025

  • andy1962

    Не думаю, что нынешний Локо сдуется так, как сдулся в прошлом году, приобретения были правильные и усилили команду. Я бы особенно выделил Руденко. Вроде, не столь заметен, но пользу приносит большую и сам в любой момент может забить. Все же, я бы отдал предпочтение Краснодару и Зениту. С другой стороны, блестящее выступление Локомотива это удар ниже пояса всем тем, кто молится на иносранцев, по агентам в том числе. И наоборот, кто хочет видеть развитие нашего футбола, видеть новых способных россиян - отрадно видеть такую команду. Было бы очень полезно чемпионство Локомотива.

    20.10.2025

  • ФОКСИ

    Весельная посредственность....возьми весла и греби от футбола....

    20.10.2025

  • volish17

    Сдуются , чемпионат длинный дистанцию нужно пройти, ржавых ждет кризис усталости, как у стрелка маленкой обоймы ..

    20.10.2025

  • zg

    А не ты ли,губастенький,обсирал Галлактионова и всю енту "философию"!?

    20.10.2025

