Губерниев — о лидерстве «Локомотива» в РПЛ: «Все идет по плану. Не удивлюсь, если выиграют чемпионат»

Известный журналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в этом сезоне РПЛ. «Они лидеры чемпионата, и для этого они и выстраивали всю эту философию. Не удивлюсь, если они выиграют титул. У них есть хорошие игроки, тренер тоже красавец. Выстраивается система. Все идет по плану», — сказал Губерниев «СЭ». «Локомотив» с 26 очками занимает первое место в таблице чемпионата России после 12 туров.

Albi Неужели СЭ некого спросить о ситуции в РПЛ кроме человека, который в футболе, как и везде, ищет только скандал? 21.10.2025

petrovich56 Митяй всегда был недалеким... 21.10.2025

Vadim В Думу губошлёп рвёца. 20.10.2025

ровнов Вы гребите отсюда. А Локо действительно-удачи. 20.10.2025

Slim Tallers Рано раскукарекался Губерниев. Пусть хотя-бы в призёры попадут. Зенит и Краснодар своё ещё возьмут,а с ЦСКА будет борьба. 20.10.2025

Gordon Во-первых, ещё рано говорить о блестящем выступлении. Во-вторых, кто хочет видеть не пррсто новых русских игроков, играющих по паспорту, а реально способных русских игроков, всегда будет против всратых лимитов. 20.10.2025

Gordon Димочка, где ты и где философия? :))) 20.10.2025

andy1962 хм....Вы просто не читали мой комментарий. Я же написал...Отдам предпочтение Краснодару и Зениту. Что непонятно? 20.10.2025

Михаил 888 Губернев трепло -что проще сказать что все идет по плану. 20.10.2025

Спартак 98 Губер что то знает о ставках :tumbler_glass: 20.10.2025

andy1962 Не думаю, что нынешний Локо сдуется так, как сдулся в прошлом году, приобретения были правильные и усилили команду. Я бы особенно выделил Руденко. Вроде, не столь заметен, но пользу приносит большую и сам в любой момент может забить. Все же, я бы отдал предпочтение Краснодару и Зениту. С другой стороны, блестящее выступление Локомотива это удар ниже пояса всем тем, кто молится на иносранцев, по агентам в том числе. И наоборот, кто хочет видеть развитие нашего футбола, видеть новых способных россиян - отрадно видеть такую команду. Было бы очень полезно чемпионство Локомотива. 20.10.2025

volish17 Сдуются , чемпионат длинный дистанцию нужно пройти, ржавых ждет кризис усталости, как у стрелка маленкой обоймы .. 20.10.2025