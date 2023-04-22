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Сегодня, 13:13

Губерниев считает, что нужно разрешить продажу пива на стадионах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Телевизионный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможной продаже пива на стадионах.

«На чемпионате мира по футболу, который проходил в России, было пиво. Никто от этого не умер. Пиво — это футбольный напиток, и я не вижу ничего предосудительного в том, что он будет продаваться. Давно надо было разрешить. Касаемо количества, как вы будете мерить? И кто этим будет заниматься? Несовершеннолетним нельзя, остальным можно, сколько влезет? Каждый сам берет на себя меру ответственности. Надо разрешить и все», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

30 марта президент РФС Александр Дюков на исполкоме заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-o-prodazhe-piva-na-stadionakh-nado-razreshit-i-vsyo-245270/
Футбол
Дмитрий Губерниев
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