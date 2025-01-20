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Сегодня, 15:58

Губерниев — о Зимнем кубке РПЛ: «Пока на нем команды будут тратить силы, «Локомотив» соберется и станет чемпионом»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от Winline Зимнего кубка РПЛ. В группе 1 сыграют «Спартак», «Краснодар» и «Динамо», в группе 2 — «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

«Без «Локомотива» турнир неполноценный. Но футбола много не бывает. Особенно сейчас, в период отстранения, поэтому хорошо, что такой турнир есть. Пока на нем команды будут тратить силы, «Локомотив» соберется и станет чемпионом со своими молодыми, блестящими воспитанниками», — сказал Губерниев «СЭ».

Матчи пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 7 февраля. Победителем зимнего турнира РПЛ в 2023 и 2024 годах становился «Спартак».

Дарик Агаларов

8
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Губерниев
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