Губерниев считает, что под руководством российского специалиста результаты «Локомотива» улучшатся

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об итогах выступлений «Локомотива» под руководством немецких главных тренеров Маркуса Гисдоля и Йозефа Циннбауэра.

«Любой эксперимент имеет право на жизнь, но судить о его успехе нужно по результатам. И мне бы хотелось узнать, как их оценивают руководители клуба и РЖД, которые вкладывают в «Локомотив» немалые деньги. По-моему, спрашивать нужно с головы. За кандидатами на вакантное место далеко ходить не нужно. Есть Юрий Павлович Семин, есть Юран, есть Талалаев. Да практически с любым российским специалистом результаты улучшатся. Хуже точно не будет», — приводит слова Губерниева Vprognoze.ru.

Гисдоль был главным тренером «Локомотива» с 10 октября 2021 года по 28 февраля 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержав 3 победы, 3 ничьи и потерпев 6 поражений.

Циннбауэр провел в московской команде 15 матчей в должности главного тренера. При нем команда выиграла 4 матча, 3 раза сыграла вничью и 8 раз потерпела поражение.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.