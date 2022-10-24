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Сегодня, 08:30

Губерниев: «Спартак» набирает очки, но демонстрирует явно не чемпионскую игру»

Дмитрий Барулев
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Победа совсем не разгромная. Она разгромная только по счету, а так «Химки» временами возили «Спартак» и должны были забить минимум три. С учетом дыр в обороне, которые есть у красно-белых, один Селихов в поле не воин с такой игрой. Но «Спартак» можно поздравить, потому что это победа без Абаскаля, и, что характерно, еще и без Промеса с Хлусевичем. В принципе, с главным «Спартак» справился. Не хочу обидеть «Химки», но когда соперник будет другой, серьезнее, то я не знаю, сколько «Спартаку» насыпят с такой игрой в обороне, с этим нужно что-то делать. Пока вопросов нет, «Спартак» очки набирает, но игру демонстрирует явно не чемпионскую. Будет соперник серьезнее — все может просто разлететься», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 4 очка.

«Химки» оставлись на 15-й позиции (9 очков). Для команды это 14-й матч подряд без побед.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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