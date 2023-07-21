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Губерниев: «Если Малком и Клаудиньо останется, «Зенит» уверенно станет чемпионом. Если уйдут, то выиграют в упорной борьбе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в РПЛ.

«Если Малком и Клаудиньо останутся в «Зените», они станут чемпионами уверенно. А если уйдут эти игроки, то тоже станут чемпионами, но выиграют в очень упорной и героической борьбе. «Спартак» в таком случае тоже может выиграть, но они должны быть не только лучше «Зенита», но и ЦСКА, «Локомотива», «Динамо», — приводит слова Губерниева Metaratings.

В прошедшем сезоне «Зенит» с 70 очками в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команда Сергея Семака на 12 очков обошла ЦСКА, который финишировал вторым.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-esli-malkom-i-klaudino-ostanutsya-to-zenit-uverenno-stanet-chempionom-a-esli-uidut-to-v-upornoi-borbe-267904/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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