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Сегодня, 13:40

Губерниев о чемпионской гонке в РПЛ: «Фаворит, конечно, «Динамо», но не безоговорочный»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Фаворит, конечно, «Динамо», но не безоговорочный. Не удивлюсь, если золото возьмет «Зенит» или «Краснодар». Любая команда достойна и может победить. У нас прекрасная концовка РПЛ, мы все ждем развязку и кайфуем. Почаще бы нам радоваться окончанию чемпионата России», — сказал Губерниев «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Динамо» для чемпионства нужно не проиграть «Краснодару». «Зениту» необходимо побеждать «Ростов» и ждать поражения бело-голубых от «быков».

«Краснодару» нужно выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом» или уступит ему.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Губерниев
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