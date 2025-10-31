Видео
31 октября, 16:50

Губерниев: «Зенит» пытается вернуть чемпионство, а это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Чемпионские амбиции будут показывать оба клуба. Если для «Зенита» это не в новинку, пусть он сейчас и пытается только лишь вернуть себе чемпионство, то это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое. Но шансы на победу равны. Это игра достойных соперников. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит. Не скажу, что кто-то из команд — фаворит. Есть проблемы у «Зенита» определенные. Посмотрим, насколько сможет «Локомотив» играть в свою игру и не задрожать против сильной команды. Думаю, что матч будет боевой и победит тот, кто лучше готов на данный момент», — сказал Губерниев «СЭ».

Сергей Семак, Михаил Галактионов, Мурад Мусаев и&nbsp;Деян Станкович.В РПЛ сразу два суперматча. «Зенит» проверит «Локомотив», а «Спартак» попробует не развалиться в Краснодаре

«Зенит» примет «Локомотив» 1 ноября. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.

4

  • ФОКСИ

    "...это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое." и никогда и не узнает....

    31.10.2025

  • ivan.wanix

    Болотные халявщики наставили Димке минусов ) А он сраному политпроекту при игре на болотах и не даёт преимущества! мерзавец!Ё :grin:

    31.10.2025

  • тихоновнавсегда

    "Локо" желаю сохранить нолик в табличке! Болельщик "Спартака". Всем добра!

    31.10.2025

    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
