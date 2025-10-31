Губерниев: «Зенит» пытается вернуть чемпионство, а это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Чемпионские амбиции будут показывать оба клуба. Если для «Зенита» это не в новинку, пусть он сейчас и пытается только лишь вернуть себе чемпионство, то это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое. Но шансы на победу равны. Это игра достойных соперников. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит. Не скажу, что кто-то из команд — фаворит. Есть проблемы у «Зенита» определенные. Посмотрим, насколько сможет «Локомотив» играть в свою игру и не задрожать против сильной команды. Думаю, что матч будет боевой и победит тот, кто лучше готов на данный момент», — сказал Губерниев «СЭ».

«Зенит» примет «Локомотив» 1 ноября. Игра начнется в 20.15 по московскому времени.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков и занимает 4-е место, «Локомотив» (27) — второй.