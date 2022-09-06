Губерниев о словах фигуриста Мозалева: «Российский футбол слабый! Что тут дискутировать?»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фигуриста Андрея Мозалева.

Ранее Мозалев заявил в интервью «СЭ», что российское фигурное катание интереснее и выше по уровню, чем российский футбол.

«Он прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить? Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол — нет. Что тут дискутировать? Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом. Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда — нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Мозалев заявил, что хотел бы собрать футбольную команду из фигуристов и заявить ее в Медиалигу.