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6 сентября, 14:39

Губерниев о словах фигуриста Мозалева: «Российский футбол слабый! Что тут дискутировать?»

Губерниев согласился со словами фигуриста Мозалева о том, что фигурное катание интереснее российского футбола
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фигуриста Андрея Мозалева.

Ранее Мозалев заявил в интервью «СЭ», что российское фигурное катание интереснее и выше по уровню, чем российский футбол.

«Он прав! Российское фигурное катание сильнейшее в мире. А российский футбол, мягко говоря, нет. О чем тут говорить? Это как российская гимнастика и синхронное плавание. Во всем мире мы сильнейшие в этих дисциплинах. А российский футбол — нет. Что тут дискутировать? Это дискуссия... Как вопрос о том, когда теплее? Осенью или летом? Понятное дело, что летом. Так и здесь. Российский футбол слабый! Конечно, он пытается быть сильным. Иногда что-то получается, иногда — нет», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Мозалев заявил, что хотел бы собрать футбольную команду из фигуристов и заявить ее в Медиалигу.

Андрей Мозалев. «Российское фигурное катание интереснее российского футбола». Мнение Андрея Мозалева

Фигурное катание
Футбол
РПЛ
Андрей Мозалев
Дмитрий Губерниев
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