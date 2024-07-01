Губерниев: «Уходы из «Локомотива» повлияют на команду. Но я верю, что будет борьба за чемпионство»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход Антона Миранчука из «Локомотива».

— «Локомотив» строит команду не только из реалий нынешнего сезона, но и на будущее. Поэтому здесь есть цена вопроса, есть целесообразность. Я считаю, красно-зеленые поборются за чемпионство. Все такие уходы или приходы — это события не только одного сезона. Люди смотрят в будущее. Думаю, приобретения у команды тоже стоит ждать. Уходы повлияют на «Локомотив», но трансферное окно еще не закрыто, поэтому еще возможны различные варианты. Я в железнодорожников очень верю, — сказал Губерниев «СЭ».

«Локомотив» объявил об уходе 28-летнего полузащитника Антона Миранчука в связи с истечением срока действия контракта. В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.

Денис Сафронов