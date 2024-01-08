Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:10

Губерниев: «Нам важно сохранить спорт в России, а футбол здесь флагман»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев оценил перспективы развития российского футбола в 2024 году.

«Российский футбол ждут игры внутри России, никакого возвращения на международную арену не будет. Нужно с этим смириться и продолжать развиваться, играть и не опускать руки. Это касается не только футбола, но и всех остальных видов спорта. Нам важно сохранить спорт в стране, и пока нам это удается. А футбол здесь флагман. На футбол, на хоккей, на биатлон, на фигурное катание все смотрят особенно», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-nam-vazhno-sokhranit-sport-v-strane-a-futbol-zdes-flagman-321790/
Футбол
Дмитрий Губерниев
1
Обсудить
Читайте также
«Слуцкий все время улыбается». Российский тренер может заработать в Китае 2 миллиона долларов
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Байден заявил о достижении конгрессом соглашения о финансировании правительства
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Украинские футболисты потребовали от Макрона не пускать российских спортсменов на Олимпиаду
Шевцов считает, что МОК будет сожалеть о принятых санкциях
Чехия и Латвия счастливы отсутствию России. Итоги МЧМ-2024
Майгуров: «Мы готовим юношеские команды к Олимпиаде-2030»
Шведский лыжник Хальварссон заявил, что «Тур де Ски» становится скучным без россиян
Монсон: «Российский спорт будет процветать и развиваться, несмотря ни на что»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агенты Роши прокомментировали информацию о желании игрока покинуть ЦСКА