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Сегодня, 16:16

Дмитрий Губерниев: «Мамаеву далеко до Кокорина, потому что просрать свой потенциал так, как Кокорин, не смог никто»

Алина Савинова
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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что полузащитник Павел Мамаев принял решение о завершении игровой карьеры.

«Теперь можно будет отлить бюст на родине героя. Он совершил большую ошибку и для большинства людей останется в памяти людей не как футболист, а как футболист-правонарушитель. Но ему все равно далеко до Кокорина. Потому что просрать свой потенциал так, как Кокорин, не смог никто. Мамаев при всех своих талантах периодически был заметен. Я ему могу пожелать только удачи и реализовать себя где-нибудь еще», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Последним клубом 34-летнего полузащитника были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-mamaevu-daleko-do-kokorina-potomu-chto-prosrat-svoi-potencial-tak-kak-kokorin-ne-smog-nikto-227020/
Павел Мамаев
Футбол
Дмитрий Губерниев
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