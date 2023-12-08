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Губерниев — о YouTube-шоу Дзюбы и Слуцкого: «Хорошие спектакли закрывают в моменте их пика»

Алина Савинова
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о закрытии YouTube-шоу «Ну, так нельзя, ###» с ведущими форвардом «Локомотива» Артемом Дзюбой и российским тренером Леонидом Слуцким.

«Все уже поняли, что после нашего совместного с Дзюбой и Слуцким выпуска и триумфа можно сообразить на троих. В одну и ту же реку входить тяжело, а если мы сделаем шоу втроем и они потянут такого дорогого соведущего, как я, тогда будет успех. Хорошие спектакли закрывают в моменте их пика и не ждут, когда народ перестанет смотреть. Но в формате шоу Дзюбы и Слуцкого, мне кажется, люди немножко пересиделись. С моей точки зрения, оба должны заняться делом, а именно: Дзюбе нужно играть в футбол, а Слуцкий пусть найдет команду, которую будет тренировать. Потом, когда они найдут прекрасного спонсора и подкопят денег, обратятся ко мне. И я помогу Дзюбе и Слуцкому сделать шоу еще более популярным», — цитирует Губерниева Sport24.

Первый выпуск шоу Слуцкого и Дзюбы появился в апреле. Приглашенными гостями проекта были Василий и Алексей Березуцкие, Роман Павлюченко, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев и другие игроки.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602751-guberniyev-o-shou-dzyuby-i-slutskogo-khoroshiye-spektakli-zakryvayut-v-momente-ikh-pika
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
Леонид Слуцкий
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