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Сегодня, 13:23

Губерниев: «Не верю, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался об игре «Спартака» в текущем сезоне.

«На данный момент «Спартак» основной претендент на борьбу с «Зенитом». Не верю, что красно-белые поборются с «Зенитом» за золото, но за серебро — вполне. Тут можно только порадоваться за «Спартак». Есть, конечно, проблемы в организации игры, но в целом команда выглядит неплохо.

И еще хочу добавить, что «Спартак» должен играть хорошо. Красно-белые — это вывеска российского футбола. Если «Спартак» плохо играет, то и российский футбол плох. Это как московский хоккей. Если Москва играет в хоккей так себе, то страдает весь хоккей", — сказал Губерниев «СЭ».

После 15 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Лидирует «Зенит» с 39 очками, на третьем месте располагается ЦСКА — 29 очков.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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