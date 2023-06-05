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Сегодня, 15:55

Губерниев — об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Нужно играть в футбол и не заниматься такой ерундой, как Соболев»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что в сезоне-2022/23 чемпионата России судьи сделали 15 ошибок в пользу «Спартака».

«Замечал ли я в течение сезона, что судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»? Я замечал в течение сезона, что «Спартак» хуже играл в футбол и из-за этого не занял второе место. К концу сезона команда играла в футбол хуже, чем в середине и в начале. Ну и, собственно говоря, можно поздравить команду с бронзой. А с другой стороны, можно говорить о том, что все было в их руках, а не в руках судей. Если что-то не нравится, надо подавать в соответствующие инстанции, вот и все. Мне кажется, что надо просто хорошо играть в футбол. И не заниматься ерундой типа той, чем занимался Соболев», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Чаще всего судьи ошибались в пользу «Спартака» (15 раз) и «Химок» (13). Но при этом 14 раз вердикт рефери был ошибочно вынесен против красно-белых.

(Валерия Яшвили)

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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